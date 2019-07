सूखा बीत रहा सावन! बीसलपुर का जलस्तर गिरा, बरसात नहीं हुई तो गहरा सकता है पेयजल संकट

Water Crisis in Rajasthan : राजस्थान में मानसून ( Monsoon in Rajasthan ) की दस्तक के बाद भी सावन सूखा बीत रहा है। राजधानी में तो बारिश ( Weak Monsoon in Rajasthan ) के लिए लोग तरस ही गए हैं। बारिश नहीं आने से पेयजल संकट ( Water Crisis ) भी गहरा सकता है। बीसलपुर बांध में बचा सिर्फ 2.24 टीएमसी पानी ( Bisalpur Dam Water Level ) है जो कुछ ही दिनों की प्यास बुझा सकता है।