तरबूज और नौकर ने मिलकर व्यापारी को लगा दिया 68 लाख का झटका...क्या है पूरा मामला पढिए

Watermelon and servant together froud businessman for Rs 68 lakh : जयपुर। नाहरगढ़ थाना इलाके में एक व्यापारी से विदेशी फर्म द्वारा तरबूज ( watermelon )की सीड़ के नाम पर २३ लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है।

पुलिस के अनुसार दीनानाथ जी की गली निवासी योगेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि उसके एक विदेशी कम्पनी से तरबूज के सीड़ ( seeds )के लिए एग्रीमेंट किया था। कम्पनी मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने बीज सप्लाई से पूर्व उससे २० प्रतिशत राशि एडवांस में जमा करवाने को कहा था। इस पर पीडि़त ने कम्पनी के खाते में २३२६६६३ रुपए जमा करवा दिए। रुपए जमा होने के बाद भी कम्पनी ने उसका माल नहीं भेजा । यह कम्पनी सउदी अरब की है।

जांच अधिकारी एसआइ अजय ने बताया कि इस मामले में विदेशी कम्पनी से सम्पर्क किया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि फिलहाल मोहम्मद इब्राहिम अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली आया हुआ है। पीडि़त व्यापारी के साथ एक टीम आज दिल्ली भेजी जाएगी।

नौकर पर ४५ लाख की चांदी चुराने का आरोप

नाहरगढ़ थाना इलाके में एक ज्वैलर ने अपने नौकर ( serwent )पर करीब सौ किलो से अधिक चांदी चुराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में चांदी की कीमत करीब ४५ हजार रुपए किलो के लगभग है।

पुलिस के अनुसार मूलत: चौमूं निवासी तेजपाल ने जाट के कुएं के रास्ते में चांदी रिफाइन कारखाना व दुकान खोल रखी है। उसके कारखाने में डेढ़ साल से मुकेश नौकर के तौर पर काम कर रहा है। एक दिन कारखाने से चांदी का एक टुकड़ा गायब हो गया। इस पर कारखाना व दुकान में लगे सीसीटीवी ( cctv camera )कैमरों की फुटेज देखी गई तो मुकेश चांदी का टुकड़ा ले जाता नजर आया। इसके अलावा उसकी कु छ संदिग्ध गतिविधियां भी कैमरें में कैद हुई है। इस आधार पर तेज पाल ने नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

जाचं अधिकारी अजय ने बताया कि आज इस मामले में मुकेश से पूछताछ की जाएंगी। सीसीटीवी फुटेज ( cctv footege ) भी तेजपाल से ली जाएगी। तेज पाल ने नौकर पर १००-१२५ किलो चांदी चुराने का आरोप लगाया है।