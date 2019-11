हम सोच रहे हैं उतनी मासूम नहीं हैं हमारी पुलिस

We are thinking that our police are not so innocent.. look at that. देश भर में साल 2017 के दौरान 158 आरोपी कोर्ट पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके हैं। साल 2017 के दौरान आधंप्रदेश पुलिस के थानों में रिमांड पर लिए बिना ही पूछताछ करने पर बीस आरोपी दम तोड़ चुके हैं। गुजरात में इनमी संख्या दस और तमिलनाडु में आठ है।