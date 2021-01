कोरोना वैक्सीन अभियान में भी मिसाल पेश करेंगे : मुख्यमंत्री गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने कहा कि राज्य सरकार ( rajashan government ) द्वारा कोरोना ( Covid 19 ) के कुशल प्रबंधन ( management of corona by the state government ) से प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या सीमित होना और वैक्सीन ( corona vaccine campaign ) की शुरूआत होना एक सुखद संयोग है।