Alert... राजस्थान की चौखट पर मानसून! 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी, यहां अंधड़ ने मचाई तबाही

जयपुर। अगले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान ( eastern rajasthan ) में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ( Weather Alert in Rajasthan ) ने जताई है। वहीं राज्य में 24 घंटों में एक-दो स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, बादल गरजने, बिजली चमकने के आसार भी नजर आ रहे है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न वायुदाब क्षेत्र के असर से अगले तीन चार दिन में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में एक दो जगहों पर भारी बारिश ( Heavy rain in rajasthan ) होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवा चलने और मेघगर्जन ( Thunderstorm ) के साथ बौछारें गिरने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर मानसून ( monsoon 2019 ) की बेरूखी अभी भी प्रदेश में बनी हुई है। मानसून अभी प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया है।22 जिलों में यलो अलर्ट ( Yellow Alert in Rajasthan )मौसम विभाग ने 22 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ अंधड़ की चेतावनी दी है। 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ ही 4 जुलाई तक अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़़, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर और टोंक में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है।

Weather Forecasting & Warning video based on 0830 IST dated 29.06.2019 pic.twitter.com/RgvDam1pp1 — India Met. Dept. (@Indiametdept) June 29, 2019

दौसा में ऑटो पर गिरा पेड़ ( Rain in Dausa )

दौसा में अचानक बदले मौसम के कारण तेज अंधड़ आया और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। अंधड़ के कारण दौसा में एक ऑटो पर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

बूंदी में जोरदार बारिश ( Rain in Bundi )

बूंदी के भण्ड़ेड़ा क्षेत्र के गांवो में रात्रि को हुई तेज बरसात से बेजाण नदी की पुलिया पर एक फिट तक पानी आ गया जिससे कुछ समय के लिए यह मार्म बन्द करना पड़ा।

Weather Forecasting & Warning based on 0830 IST dated 29.06.2019 pic.twitter.com/CDvq1CTOYm — India Met. Dept. (@Indiametdept) June 29, 2019

भीलवाड़ा में बारिश से दीवार गिरी, दबने से चार गायों की मौत ( Rain in Bhilwara )

भीलवाड़ा में अमरगढ़ कस्बे में बारिश से दीवार ढह गई। जिससे मलबे में चार गायों की दबने से मौत हो गई। जेसीबी की मदद से ग्रामीणों द्वारा मलबे में दबी गायों को बाहर निकाला गया।

प्रदेश में रविवार को भी मौसम ने कई रंब बदले। कहीं बढ़ते तापमान और झुलसाती गर्मी ने लोगों को बदहाल कर दिया तो कही आंधी-तूफान-बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश ( Rain ) हुई। हाड़ौती संभाग में भी मौसम ने पलटा और कोटा, झालावाड़ और बारां में बारिश हुई। झालावाड़ में बारिश के कारण सडक़ें पानी से लबालब हो गईं तो बांसवाड़ा में शाम को बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं प्रदेशभर में रविवार को चली सतही गर्म हवा के कारण दिन के तापमान में दो से चार डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हुई । चूरू 45.5, श्रीगंगानगर 43.8, बीकानेर 43.4, जैसलमेर 42.2, बाड़मेर 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। राजधानी Jaipur में रविवार को अधिकतम तापमान 0.1 डिग्री बढकऱ 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।