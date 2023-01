Rain In Rajasthan : आज से 5 दिन तक बारिश के आसार, माउंट आबू -3

जयपुरPublished: Jan 23, 2023 12:01:10 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Rajasthan Weather Changed it may be Rain : राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। रविवार को सर्दी की कमान पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादलों छाए हुए हैं। इसके कारण सूरज को ओट में छिपाए रखा तो सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। माउंट आबू को छोड़कर पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। माउंट आबू में पारा माइनस तीन डिग्री पर पहुंच गया।