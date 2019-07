पश्चिमी राजस्थान में अचानक पलटा मौसम, पूरे आसमान में छाया धूल का गुबार

Dust Storm in Rajasthan Today : राजस्थान के कई जिलों में रविवार को मौसम बदला ( Current Weather in Rajasthan ) हुआ रहा। Jaisalmer जिले में तेज आंधी ( Sand Storm in Rajasthan ) चलने से दिन में अंधेरा छा गया। रविवार दोपहर बाद आए तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। साथ ही क्षेत्र के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई।