ALERT! गुजरात की ओर बढ़ रहा 'वायु' चक्रवात, राहत व बचाव के लिए NDRF की टीमें तैनात, राजस्थान में भी दिखा सकता है असर

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट है चक्रवाती तूफ़ान 'वायु' ( Gujarat Cyclone Vayu ) का जो अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों के लगभग साढ़े तीन सौ गांवों के चार लाख लोगों के लिए अरब सागर में सक्रिय हुए 'वायु' चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट जारी है।

गुजरात के अलावा वायु चक्रवाती तूफान राजस्थान में भी असर दिखा सकता है। गुजरात से सटे हुए Rajasthan के जिलों के साथ पिलानी, सादुलपुर में तूफान का असर दिखने मिले सकता है। 'वायु' चक्रवात गुजरात की ओर तेजी से बढऩे से प्रशासन सतर्क हो गया। मंगलवार को वेरावल से दक्षिण में 650 किलोमीटर दूर पहुंच चुका यह चक्रवात 110 से 120 प्रति घंटे की गति से गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। जानमाल को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई हैं। चक्रवात की गंभीरता को ध्यान में रखकर अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोडऩे और प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।

