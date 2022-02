राजस्थान में दो दिन तक बारिश, इन जिलों पर दिखाई देगा असर, पढ़ें पूरी खबर

Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 व 26 फरवरी को छह जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उधर, मौसम में बदलाव के चलते एक बार फिर से दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव दिखाई दे सकता है।

weather update: Rain in Rajasthan for two days