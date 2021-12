Three Years Of Rajasthan Government: राइट टू हैल्थ का क्या हुआ सरकार?

Three Years Of Rajasthan Government:

तीन साल में भी नहीं बना ‘राइट टू हैल्थ कानून‘

143 की जगह 13 जनता क्लिनिक ही शुरू

सिर्फ दावों में रहे सरकार के वादे

तीन साल के कार्यकाल में भी नहीं आए धरातल पर

Three Years Of Rajasthan Government: प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब दिसंबर 2018 में सत्ता में आई तब घोषणापत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए राइट टू हैल्थ कानून लाने का दावा किया गया, लेकिन तीन साल बाद भी यह कानून धरातल पर नहीं आ पाया है। और भी कई योजनाएं कोरोना महामारी की आड़ में सरकार का चिकित्सा महकमा पूरी नहीं कर पाया है। साल 2019 में सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा, जहां पर राइट टू हैल्थ कानून लाया जा रहा है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही यह विधानसभा में पास हो सकेगा। उसके बाद से अब तक इस कानून पर दोबारा चर्चा नहीं हुई हैं। इसे अब तक विधानसभा के पटल पर नहीं लाया गया है, पास करना तो दूरी की बात है। कहा जा रहा था कि इस कानून की मदद से गरीब से गरीब व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पताल में भी निशुल्क इलाज ले पाएगा। हालांकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से इस कानून की चर्चा को ढकने की कवायद की गई है। इस बीमा योजना में भी प्रत्येक लाभार्थी परिवार को कैशलेस इलाज के दावे सरकार कर रही है। जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आज भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आम लोगों को भटकना पड़ रहा है। यह योजना इसी साल एक मई से शुरू की गई है। इसमें अब तक 13,334,656 परिवारों का पंजीकरण हो चुका है।

What happened to the Right to Health government?