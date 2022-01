'What the Young Don't Tell' में माइथोलॉजिकल व फिलोसॉफिकल टच

शहर के युवा लेखक मोहित जैन शनिवार को अपनी पहली किताब 'What the Young Don't Tell' को लेकर अपनी राइटिंग जर्नी और एक्सपीरियेंस शेयर किए। इसके अलावा किताब के सार तत्वों समेत चुनिंदा अंशों से मुखातिब भी कराया।

जयपुर Updated: January 08, 2022



युवा लेखक मोहित जैन ने शेयर की राइटिंग जर्नी व एक्सपीरिएंस

पहली किताब को लेकर बेहद उत्साहित दिखे जयपुर। शहर के युवा लेखक मोहित जैन शनिवार को अपनी पहली किताब 'व्हॉट द यंग डोंट टेल' को लेकर अपनी राइटिंग जर्नी और एक्सपीरियेंस शेयर किए। इसके अलावा किताब के सार तत्वों समेत चुनिंदा अंशों से मुखातिब भी कराया। मोहित अपनी पहली किताब को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए।

इस मौके पर लेखक मोहित के पिता पारस जैन और एंटरप्रेन्योर अलका बत्रा भी मौजूद रहीं। अलका बत्रा ने शहर के आर्ट, कल्चर और लिटरेचर समेत अन्य विधाओं के यूथ टैलेंट को प्रमोट करने समेत उन्हें मुनासिब मंच देने की एक पहल शुरू की है। इसी के तहत युवा लेखक मोहित अपनी किताब को लेकर रू.ब.रू हुए। मोहित ने बताया कि इस किताब में एक ऐसी कहानी है जो नए युवाओं के मानस को उजागर करती है। अपनी पहली किताब में मोहित ने भारत के कल्चर के साथ दुनिया के कई शहरों की जीवन शैलियां व नजरियात को पिरोने की पुरजोर कोशिश की है। इसमें युवा मन का रोमांस, रोमांच और बेचैनी समेत अपने सुनहले सपनों को पूरा करने की बानगी भी दिखाई देती है। इस किताब में माइथोलॉजी, फिलॉसफी के साथ आधुनिक जीवन शैली का खूबसूरत समावेश परिलक्षित होता है। लेखक मोहित ने फिक्शन के साथ रियलिस्टिक घटनाओं का ताना.बाना बुना है, जिसमें लोमहर्षक पल, नए विषयवस्तु और नए संदर्भों के साथ जिन्दगी को समझने की जिजीविषा, दुरूख, संत्रास जैसे मनोभाव और संवेदनाओं को शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। जयपुर के एसएमएस स्कूल और मेयो कॉलेज अजमेर से पढऩे के बाद मुम्बई के एनएमआइएमएस से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले मोहित को चाल्र्स बुकॉवस्की, पाउलो और जैक केरॉएक सरीखे फैमस विदेशी राइटर बेहद पसंद हैं। इन लेखकों से इंस्पायर्ड होकर ही वे लेखन की दुनिया का सफर करने निकल पड़े हैं।

