सीएम तक पहुंची शिकायत तो एक रात में बदल गई एसएमएस की व्यवस्थाएं

कंट्रोल रुम में 24 घंटे राउंड दी क्लॉक डॉक्टर्स की तय हुई जिम्मेदारी,बांटा गया कामकाज



जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने के बाद एक ही रात में ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। एसएममएस अस्पताल में व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए एक ही रात में व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया गया है और डॉक्टर्स की अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई हैं।

When the complaint reached the CM, the arrangements for SMS changed