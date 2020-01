केजरीवाल के सामने कौन...? कांग्रेस,भाजपा ने नहीं खोले पत्ते

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ( BJP ) के बाद शनिवार को कांग्रेस (Congress ) ने भी दिल्ली विधानसभा ( Delhi Assembly Election 2020 ) चुनावों के लिए 54 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नई दिल्ली सीट ( New Delhi Seat ) पर मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) के खिलाफ अभी तक पत्ते नहीं खोले ( Did not open cards ) हैं। ( Jaipur News )