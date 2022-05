Who is Captain Abhilasha: अभिलाषा भारतीय थल सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक

Captain Abhilasha become first pilot of Indian Army Aviation Corps: सैन्य जगत में महिलाएं नित नया आकाश छू रही हैं। पहले भारतीय वायु सेना को महिला फाइटर पायलट मिली तो अब भारतीय थल सेना को अपनी पहली महिला पायलट मिल गई है। नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में कैप्टन अभिलाषा बराक को 36 पायलटों के साथ प्रतिष्ठित ‘विंग्स’ प्रदान किए गए। 26 साल की उम्र में कॉम्बैट आर्मी एविएशन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है।

जयपुर Published: May 26, 2022 07:39:00 pm

Captain Abhilasha Barar

भारतीय सेना के विमानन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जर्नल अजय कुमार ने अभिलाषा सहित सभी को ये ‘विंग्स’ सभी पायलट को प्रदान किए और इसके साथ ही कैप्टन बराक भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई जो अब भारतीय सेना की उड्डयन कमान में शामिल हुईं। हरियाणा की रहने वाली कैप्टन बराक को सितंबर 2018 में सेना के हवाई रक्षा कोर में कमीशन मिला था। वह कर्नल (अवकाश प्राप्त) एस.ओम सिंह की बेटी हैं। कैप्टन अभिलाषा उड़ाएंगी ध्रुव हेलीकॉप्टर कैप्टन अभिलाषा बराक अब भारतीय थल सेना में बराक एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव उड़ाएंगी। भारतीय सेना में शामिल महिला अधिकारी अब तक ग्राउंड वर्क ही संभालती थीं। भारतीय नौसेना और वायु सेना में महिला अधिकारी पहले से हेलिकॉप्टर उड़ा रही हैं। भारतीय वायु सेना में अब तो महिलाएं लड़ाकू विमान भी उड़ाती हैं। 2018 में अवनी ने भरी थी उड़ान

भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फायटर पायलट बनी थीं। जिन्होंने अकेले मिग-21 बायसन एयरक्राफ्ट उड़ाया था। ऐसा करके अवनी चतुर्वेदी ने इतिहास रचा था। इसके साथ ही सेना के बहुत सारे मिथक टूटे थे और बेटियों को आसमान छूता देख देश भी इतराया था। पढ़ना जारी रखे

