किसने की थी सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत

देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की व्यवस्था के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के उत्थान के लिए आरक्षण reservation for the upliftment of economically backward upper castes की पूरजोर वकालत की थी। इसी विचारधारा के फलस्वरूप मोदी सरकार ने इस कार्य को पूर्ण किया। यह कहना है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का। उन्होंने कहा कि बड़ा राजनेता वही है जो किसी जाति का ना होकर सभी जातियों का नेतृत्व करता है और उनके द्वारा स्वीकारोक्त होता ह