राहुल गांधी से क्यों नाराज हैं हजारों कबूतर...?

Why are thousands of pigeons angry with Rahul Gandhi…?...23 तारीख यानि गुरुवार से दाना बेचने वालों को भी 28 तारीख तक के लिए भगा दिया गया और साथ ही कबूतरों को भी वहां से उडा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों से इस तरह का बर्ताव करना उचित नहीं है।