दूसरी वाली के साथ पति को बिना कपड़ों के पकड़ लिया पत्नी ने, फिर पति को नंगा कर पीटा और...

महिला को अपने पति के मिजाज पर काफी दिन से शक था। उसने पुलिस से भी मदद लेनी चाही लेकिन पुलिस बिना सबूत उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। पिछले दिनों उसने अपने पति का पीछा किया तो पति काशीराम आवास स्थित एक मकान में जा घुसा।