पत्नी ने हथौड़ा मार की पति की हत्या, शव को जमीन में गाड़ा

कालू थाना क्षेत्र के कपूरीसर गांव में पत्नी ने हथौड़े से वार कर पति की हत्या कर दी और हत्या के राज को छिपाने के लिए शव को करीब 4-5 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया। यह हैरान करने वाली घटना 2 मई की बताई जा रही है। घटना के 26 दिन बाद शनिवार को मामला उजागर हुआ। पत्नी ने पति की हत्या के किन कारणों से की, इसको लेकर पुलिस गहनता से जांच में जुटी है।

Published: May 29, 2022 07:50:25 pm

murder in ratlam, Hindu organization workers on the road