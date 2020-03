पत्नी की हत्या के आरोपी ने सात साल बाद पत्नी को प्रेमी के साथ जिंदा पाया

ओडिशा ( Odisha ) में एक विचित्र मामला सामने आया ( Strange case occurred ) है। शादी के महज एक पखवाड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों में बंद हो चुके एक शख्स ( Wife's murder accused ) को घटना के सात वर्ष के बाद ( After Seven Years ) पत्नी अपने प्रेमी संग सकुशल मिली ( Wife found safe with her Lover ) है। ( Jaipur News )