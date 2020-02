दिल्ली दंगों पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट,नहीं दोहराने देगें 1984

(North East Delhi)नार्थ ईस्ट दिल्ली में हो रहे दंगों के मामले में (Delhi Highcourt ) दिल्ली हाईकोर्ट के (justice S. Murlidhar) जस्टिस एस.मुरलीधर और (justice Talwant Singh)जस्टिस तलवंत सिंह की बैंच ने चिंता जताते हुए कहा है कि कोर्ट के रहते हुए हम(Will not allow to repeat 1984) 1984 जैसी घटना दोहराने नहीं देगें।