शराब पर सरकार की नजर, अफसरों और दुकानदारों के साथ अब यह हुआ राजस्थान में

New Rules for wine shops in Rajasthan...बताया जा रहा है कि एक महीने से लगातार सरकार की आबकारी विभाग पर नजर है। प्रदेश की सभी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। उनसे हर दिन रेवेन्यू भी आ रहा है।