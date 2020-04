खाते से 25 हजार रुपए पार,वाट्सएप पर आए लिंक को खोलते ही रुपए निकाले

जयपुर. लॉक डाउन में अॉनलाइन ठगी की वारदातें थमने का (Withdraw money as soon as you open the link on WhatsApp) नाम ही नहीं ले रही है। गुरुवार रात वाट्सएप पर आए लिंक को खोलते ही एक जने के बैंक खाते से 25 हजार रुपए पार हो गए।