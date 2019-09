वीमन ऑफ द फ्यूचर अवॉर्ड से सम्मानित होगी 50 महिलाएं

महिला सशक्तिकरण ( women empowerment ) को बढ़ावा देने, समाज में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ ( beti bacho beti padhao ) की मुहिम को बढ़ावा देने के उददेश्य से जयपुर ( Jaipur ) में अवॉर्ड समारोह होगा। मानसरोवर ( Mansarovar ) स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में 6 सितंबर को वीमन ऑफ द फ्यूचर अवॉर्ड-2019 ( वोटफा ) ( Woman of the Future Award ) समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली 50 महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अवॉर्ड समारोह की पैट्रन व बॉलीवुड अभिनेत्री कुनिका सदानंद ( kunika sadanand ) , सुजैन बर्नेट, अखिल मिश्रा, लेखिका नंदिता पुरी, चीफ पेट्रन रमाकांत पारीक, ब्रांड ओनर स्वीटी सोनी, सेव द चिल्ड्रन ( Save the Children ) के हेमंत आचार्य, सौंदर्य विशेषज्ञ मनीषा पंडेल ने गुरुवार को समारोह की जानकारी दी।

अवॉर्ड समारोह की ब्रांड ओनर तथा ह्यूमन केयर सोसायटी की अध्यक्षा स्वीटी सोनी ने बताया कि 6 सितम्बर को आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी होंगे। साथ ही फिल्म-टीवी अभिनेत्री नवनी परिहार, राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जयपुर महापौर विष्णु लाटा, सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान नृत्यांगना लाछी प्रजापति की कथक प्रस्तुति के साथ ही एनजीओ के बच्चे लघु नाटक का मंचन करेंगे।

वोटफा की पेट्रन कुनिका सदानंद ने बताया कि इस वर्ष देश-विदेश से 455 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए। ज्यूरी द्वारा 10 अगस्त 2019 को मेरिट के आधार पर 40 विजेताओं का चयन है। इसके अलावा सेव द चिल्डन संस्था की ओर से 10 विजेता ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए हैं। इस प्रकार समारोह में 50 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।