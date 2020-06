सुरक्षा के लिए महिलाओं को निभानी होगी कोरोना योद्धा की भूमिका - मंत्री भूपेश

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ( Minister of State for Women and Child Development Mamta Bhupesh ) ने कहा कि परिवार की सुरक्षा ( Family security ) के लिए महिलाओं को आगे आकर कोरोना योद्धा की भूमिका निभानी होगी।

जयपुर

Minister of State for Women and Child Development : महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ( Minister of State for Women and Child Development Mamta Bhupesh ) ने कहा कि परिवार की सुरक्षा ( Family security ) के लिए महिलाओं को आगे आकर कोरोना योद्धा ( Corona warrior ) की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपने परिवार, गांव और व क्षेत्र को बचाने के लिएसभी महिलाओं को आगे आना होगा। मंत्री भूपेश ने बुधवार को दौसा जिले की ग्राम पंचायत कालाखों, सिकन्दरा और मानपुर में निवास कर रहे ऎसे परिवार जो किसी भी श्रेणी मेंं लाभान्वित नहीं हुए हैं, ऐसे परिवारों को खाद्यान्न वितरण करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं हैं , इससे बचने के लिए डब्ल्यूएचओ, केन्द्र, राज्य सरकार ने जो गाईड लाईन जारी की है उसकी पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। इसके लिये सभी महिलाएं अपना दायित्व निभाएं और घर पर रह कर ही अपने दैनिक जीवन के कार्यो का निस्तारण करे। अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के साथ।

मंत्री ने कहा कि कोरोना की अभी कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। ऐसे में बचाव ही कोरोना का उपचार है। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। सरकार की मंशा के अनुरूप इस क्षेत्र में सहयोग के साथ आगे भी कार्य किए जाएं। मंत्री भूपेश ने उपखंड अधिकारी दौसा पुष्कर मित्तल की ओर से ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले 81 अलाभान्वित परिवारों को 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल प्रत्येक परिवार को वितरित किया गया।