राजस्थान विश्वविद्यालय (rajasthan university) में महिला अध्ययन केन्द्र, गृह विज्ञान विभाग, पंचवर्षीय विधि महाविद्यालय और यूनिसेफ राजस्थान (Center for Women's Studies, Department of Home Science, Five Year Law College and UNICEF Rajasthan) की ओर से 'महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी चुनौतियां' ('Women's Health and Nutrition Challenges') विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार की अध्यक्षता विश्वविद्यालय एम.एच.आर.डी.सी की निदेशक अल्पना कटेजा ने की। इस अवसर पर यूनिसेफ राजस्थान के पोषण विशेषज्ञ मीनाक्षी सिंह ने महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और इस संबंध में बनाए जाने वाली नीतियों पर व्यापक चर्चा की। यूनिसेफ की पोषण अधिकारी विनीता दत्ता ने राजस्थान में महिलाओं में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को आंकड़ों के साथ दर्शाया।

महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो. मुक्ता अग्रवाल के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पांच दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसका प्रारम्भ 'चूज टू चैलेन्जÓ विषय पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता से किया गया, इसमें विद्यार्थियों ने स्वयं के द्वारा खींची गई फोटोज की कुल 74 प्रविष्टियां दीं। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार हर्षिता खाण्डल, पी.जी. स्कूल ऑफ कॉमर्स व द्वितीय पुरस्कार महारानी कॉलेज की कनक शर्मा को प्रदान किया गया।