England के World Cup Champion बनने में आया राजस्थान का ये ख़ास कनेक्शन, जानकार आप भी करेंगे गर्व

England के World Cup Champion बनने में आया राजस्थान का ये ख़ास कनेक्शन, जानकार आप भी करेंगे गर्व

World Cup Cricket 2019 England win over New Zealand in Super Over at Lords : मेजबान इंग्लैंड ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर धड़कनों को थाम देने वाले रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में अंतिम गेंद पर पराजित कर पहली बार आईसीसी विश्वकप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। इस बीच विश्व चैम्पियन बनी इंग्लैंड की जीत में राजस्थान कनेक्शन भी देखने को मिला है।