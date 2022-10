World Food Day 2022 : दुनिया को भूख से लड़ना सिखाता है ये दिन, इस साल की थीम भी है खास

पोषण युक्‍त खाने की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 'वर्ल्ड फूड डे' मनाने की शुरुआत 16 अक्टूबर 1945 को हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन(FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक खास एजेंसी है।

पोषण युक्‍त खाने की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 'वर्ल्ड फूड डे' मनाने की शुरुआत 16 अक्टूबर 1945 को हुई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन(FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक खास एजेंसी है। FAO का उद्देश्य सभी के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा हासिल करना है। यह दिन लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर भुखमरी मिटाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते है। दुनिया भर के 150 देश के सदस्य देश मिलकर विश्व खाद्य दिवस मनाते है और इस दिन का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सभी लोगों को 2 समय की रोटी नसीब हो।



इस बार थीम है खास

हर साल इस दिन के लिए थीम राखी जाती है। इस बार वर्ल्ड फूड डे की थीम है- Leave No One Behind यानी किसी को पीछे न छोड़ें।