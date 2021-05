विश्व मातृ दिवस: राजनेताओं ने भी मां के त्याग-समर्पण को किया नमन, देखें मां संग साझा की तस्वीरें

जयपुर।

विश्व मातृ दिवस के अवसर पर प्रदेश के राजनेताओं ने भी अपने निजी जीवन में मां की भूमिका अहम् बताया है। नेताओं ने आज इस ख़ास दिन के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मां के साथ की तस्वीरें साझा की। नेताओं ने मां को त्याग और समर्पण भाव की प्रतिमूर्ति बताते हुए अपनी विचारों को व्यक्त भी किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्वर्गवासी मां को याद करते हुए उनके साथ की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वे मां के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते नज़र आ रहे हैं।

चौधरी ने लिखा, 'दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा-आधा निकलेगा,लेकिन एक माँ का प्यार है जो दूसरों से नौ महीने ज़्यादा निकलेगा। मेरे इंतजार में खुली आँख से बस वो ही सो सकती है,मेरे दुःख में मुझसे ज़्यादा सिर्फ वो ही रो सकती है। आगे उन्होंने लिखा, 'माँ चाहे मेरी, या आपकी, या देश की; माँ एक भाव है, एक अहसास है, माँ तो बस माँ है। दुनिया की कोई भी भाषा माँ की ममता को शब्दों में व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। संसार का कोई भी त्याग माँ के अहसान को नहीं चुका सकता।हमारा हर दिन माँ पर क़ुर्बान है।'

नागौर से लोकसभा सांसद अनुमान बेनीवाल ने भी मां के साथ की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, 'माँ संवेदना है, भावना है, अहसास हैमाँ जीवन के फूलों में, खूशबू का वास है। मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक दिवस नहीं एक सदी भी कम है। बेनीवाल ने मातृत्व दिवस पर समस्त माताओं के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की।

सांसद दिया कुमारी ने भी मां पद्मिनी देवी के साथ तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, 'मानवता की प्रत्येक संकल्पना की आधारशिला, दैवीय स्वरूप की मानवीय प्रतिमा, नैसर्गिक दया व ईश्वरीय स्नेह की ऊर्जा से ऊर्जित मातृ शक्ति को "विश्व मातृ दिवस" पर नमन एवं शुभकामनाएं।'

My mother, my inspiration. Your love and blessings are my biggest strengths.#HappyMothersDay pic.twitter.com/zkQLaK4xTu