बाजरे की फसल को चट कर रहा है फड़का

Agriculture : खेतों में पसीना बहाने के बाद खड़ी हुई बाजरे की फसल पर कई स्थानों पर संकट मंडरा रहा है। After sweating the fields, there is a crisis in many places on the standing millet crop. These days there is a crisis of a small worm. This worm is like a locust. These days, this worm is visible in the fields of Jaipur along with many other places in the state. This worm has increased the concern of farmers. Locust This worm, called Fadka, is affecting the millet crop. In many places the crop