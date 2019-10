पपला फरारी से बदनाम हुई बहरोड पुलिस ने अब कर दिया ये बड़ा काम, वाह वाही हो रही है भाई

WOw: Behror Police has done this great work,छह सितंबर को पपला के फरार हो जाने के बाद पूरे थाने को ही बदल दिया गया था। साठ से भी ज्यादा पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कुछ को पुलिस लाइन भेज दिया गया था और कुछ को हटा दिया गया था। उसके बाद पुलिस लाइन और अन्य थानों से पुलिसर्मियों का जुगाड़ कर थाना भरा गया। अब थाने में करीब पचास से ज्यादा पुलिसवालों का स्टाफ लगा हुआ है। पूरा स्टाफ नया है।