वाह महाराज: ये बड़ा भजन गायक ज्ञान देता रहा कि नशा मत करो, सवा दो सौ किलो नशे के साथ पकडा गया, सोशल मीडिया पर हो रही खिंचाई

This big bhajan singer kept giving the knowledge that do not get intoxicated, was caught with a quarter to two hundred kilograms of drugs, getting caught on social media..पूछताछ में उसने बताया कि वह डोडा-पोस्त की सप्लाई अन्य छोटे तस्करों को करने वाला था। पुलिस उनको तलाश रही है।