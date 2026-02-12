Yamuna Water : राजस्थान में 3 पाइपलाइन से आएगा यमुना का पानी, ₹32 हजार करोड़ का किया प्रावधान, जल्द होगी घोषणा

Yamuna Water : हरियाणा से तीन पाइप लाइनों के जरिए यमुना का पानी राजस्थान पहुंचेगा। इस प्राेजेक्ट का निर्माण 32 हजार करोड़ रुपए से होगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया है और जल्द काम शुरू करने की घोषणा की गई है। यमुना जल लाने के लिए अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। इसमें हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाले हेड) से चूरू के हासियावास तक करीब 265 किलोमीटर लंबाई में पाइप लाइन बिछाई जाएगी। चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिले को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। पहले चरण में तीनों जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध होगा।