आपको पता नहीं होगा... इस कारण से लगता है मलमास।

You might not know… Malamas seems to be the reason... खरमास में सूर्यदेव के रथ को घोड़ों की जगह गधे खींचते हैं। रथ की गति धीमी होने के कारण सर्दी अधिक पड़ती है। वहीं ऐसी मान्यता है कि इस समय देव गुरु बृहस्पति और सूर्य भगवान में मंत्रणा चलती है। इस कारण दोनों देवता शुभ कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते हैं।