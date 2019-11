सेवा में रहते नए पद पर कार्यग्रहण करने पर भी नहीं मिलेगा बोनस

सरकारी कार्मिकों (Government employee) को दिवाली पर मिलने वाले बोनस (Diwali bonus) को लेकर राज्य सरकार (State government) ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शिक्षा विभाग (education Department) सहित अन्य विभागों में सेवारत रहते (Live in service) नए पद पर कार्यग्रहण (Joining the new office) करने पर कार्मिक को पुराने पद का बोनस नहीं मिलेगा।