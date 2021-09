युवा बेरोजगारों ने समाप्त किया महापड़ाव

जयपुर।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले गुरुवार को 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पास बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने सभी लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरी करवान,रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकलवाने,बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करवाने और इंटरव्यू प्रथा समाप्त करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर महापड़ाव डाला। युवाओं ने मांगें पूरी नहीं होने तक महापड़ाव डाले रहने का एलान किया था लेकिन मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेट्री और ज्वॉइंट सेक्रेट्री (Special Secretary and Joint Secretary to the Chief Minister) से वार्ता के बाद बेरोजगारों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की सीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी आरती डोगरा और ज्वॉइंट सेक्रटरी ललित कुमार से वार्ता हुई। वार्ता में अधिकारियों ने कई लंबित भर्तियों का निस्तारण और कई नई भर्तियों की घोषणा इसी महीने करने का आश्वासन दिया साथ ही मुख्यमंत्री से मिलवाने का भी आश्वासन दिया। अधिकारियों ने पेपर लीक नकल प्रकरण,फर्जी डिग्रियों के मामले में सख्त से सख्त कानून के संबंध में मुख्यमंत्री को एक नोट बनाकर सौंपें जाने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद युवा बेरोजगारों ने महापड़ाव स्थगित करने का निर्णय लिया। यादव का कहना था कि यदि वार्ता में जिन मुद्दों पर सहमति हुई है उन पर कार्यवाही नहीं हुई तो बेरोजगार फिर से सड़क पर उतरेंगे। इससे पूर्व महापड़ाव के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में दर्जनभर भर्तियां लंबित हैं, नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, पेपर लीक प्रकरण,नकल फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा समाप्त नहीं हो रहा, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है और इसलिए यह महापड़ाव डाला गया है। महापड़ाव में प्रदेश भर से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया।