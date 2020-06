video-चोरी गया मोबाइल मिलते ही चेहरा खुशी से खिल उठें

जयपुर. दो से तीन साल पहले चोरी हुए मोबाइल जब लोगों को मिलना शुरू हुआ तो ( Your face should blossom as soon as the stolen mobile is found) उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। पुलिस की तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं।