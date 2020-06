video-आपसी रंजिश में युवक की हत्या,परिजनों ने शव लेने से मना किया

जयपुर. करौली जिले में आपसी रंजिश के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। (Youth murdered in mutual enmity, family refused to take dead body) परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से मना कर दिया है।