Plants Gift

जयपुर।

youth of Jaipur Give a Plants as a Gift : इन दिनों जहां पिंकसिटी में बारिश की सौगात ने शहरवासियों के चेहरों पर खुशी ला रखी है। वहीं दूसरी ओर शहर में इसके चलते एक नया ट्रेंड डवलप (New Trend Develop) हो रहा है। दरअसल पिंकसिटी में इन दिनों प्लांट्स गिफ्टिंग (Plants Gifting) का ट्रेंड चल रहा है। शहरवासी (Citizen) जहां नेचर (Nature) को डवलप करने के लिए जहां अच्छा कदम उठा रहे हैं। वहीं प्लांट्स गिफ्ट कर अपने फ्रेंड्स (friends) और फैमिली मेंबर्स (Family Members) की हैप्पीनेस (Happyness) को बढ़ा रहे हैं।

मार्केट एनालिस्ट्स (Market Analysis) का कहना है कि पिंकसिटी में मानसून (रेनी) सीजन को ध्यान में रखते हुए यह नया ट्रेंड डवलप हुआ है, जिसमें लोग जहां खुद प्लांटेशन कर रहे हैं। वहीं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी प्लांट्स गिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी इस मुहिम में उनका साथ दे सकें। दूसरी ओर सावन में आने वाले विभिन्न उत्सवों पर भी क्योंकि गिफ्ट देने का रिवाज हैं, ऐसे में लोग अब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट डेकोरेटिव और रेगुलर यूज प्रोडेक्ट को प्रिफरेंस देने के बजाए एक-दूसरे को प्लांट्स गिफ्ट कर रहे हैं।

Plants : इस तरह के पौधे किए जा रहे हैं गिफ्ट



प्लांट एक्सपट्र्स से मिली जानकारी के अनुसार पिंकसिटी में गिफ्टिंग में हाइड्रोपोनिक और माइक्रोग्रीन प्लांट्स को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। राजापार्क स्थित पुष्पावलि नर्सरी के सुधीर ने बताया कि गिफ्ट प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स को प्रिफर कर रहे हैं, जिसमें पानी का उपयोग कम हो। उन्होंने बताया कि लोग बैंबो पाम, एग्लोरीमा, जैक-जैक, मनी प्लांंंट्स की डिफरेंट प्लांट्स , लकी बैम्बू, गुलमोहर, नीम, बिलपत्र और अशोक को प्रिफरेंस दिया जा रहा है। वहीं सी-स्कीम स्थित ओजॉन नर्सरी की मनदीप कौर ने बताया कि आउटडोर में जोरा, उगनमिलिया, मधुकामिनी, मधुमालती और मोगरा तथा इंडोर प्लांट्स में एरिका पाम, स्पाइडर पाम, जामिया कुलकश और जेड की डिमांड है।

Eco-Friendly Gifts : फेस्टिवल में ईको-फ्रेंडली गिफ्ट का असर

मार्केट से मिली जानकारी के अनुसार पिंकसिटी में अब एनवायरमेंट फ्रेंडली गिफ्ट आइटम्स का काफी क्रेज बढ़ गया है। ऐसे में जहां राखी सेलिब्रेशन के लिए लोग सीड्स राखी को प्रिफर कर रहे हैं। वहीं हरियाली तीज फेस्टिवल के मौके पर मेडिटेशनल और हाइड्रोपॉनिक प्लांट्स को गिफ्ट के तौर पर पसंद किया जा रहा है। अनन्तया की गीतांजली कांसलीवाल ने बताया कि राखी सेलिब्रेशन के लिए सीड्स राखी और गिफ्टिंग में डिफरेंट सस्टेनेबल प्रोडेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है।