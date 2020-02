मशहूर हस्तियों ने किया जीरो टीनेज प्रेग्नेंसी कैंपेन का समर्थन

जयपुर . 12 जनवरी को Rajasthan Population Foundation of India की ओर से शुरू की गई महीनेभर की Zero Teenage Pregnancy Campaign को मिल रहे Response के बाद इसे और विस्तार दे दिया गया है। पहले यह कैंपेन 12 फरवरी को समाप्त होने वाला था, लेकिन Campaign को भारी समर्थन मिलने के बाद इसे एक और महीने का विस्तार दिया गया।