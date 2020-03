ईरान से 236 भारतीयों को लेकर जैसलमेर पहुंचा विमान, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जैसलमेर। विश्व स्तर पर कोरोना वायरस को लेकर मची दहशत के बीच ईरान से 236 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान रविवार सुबह जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर उतरा। इन सभी लोगों को जैसलमेर के निकटवर्ती मिलिट्री स्टेशन पर बनाए गए आइसोलेशन वार्डों में रखा गया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान में जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उन्हें जैसलमेर लाया गया है। जिला प्रशासन पूर्ण भी अलर्ट मोड पर है। जैसलमेर में इंडियन आर्मी की निगरानी में सभी को रखा जा रहा है।

Indian Army: Wellness Centre at Jaisalmer, Rajasthan is a fully equipped facility to help Indian citizens undertake mandatory quarantine period under the supervision of skilled medical authorities. #CoronaVirus pic.twitter.com/jCjp6ZmQIK

Rajasthan: 236 Indian nationals who were evacuated from Iran on 15 March 2020 brought to Jaisalmer, they are being quarantined at the Indian Army Wellness Centre here #coronavarius pic.twitter.com/7rZFGQAZXk