रेगिस्तान में गाइडेड बम का किया सफल परीक्षण, 30 किमी दूर लक्ष्य पर किया सटीक प्रहार

जैसलमेर। थार के रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना ने डीआरडीओ की ओर से देश में विकसित गाइडेड बम का शुक्रवार को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

500 किलो वजनी इस गाइडेड बम ने 30 किमी दूर बनाए गए लक्ष्य पर पूरी तरह से सटीक प्रहार किया। गौरतलब है कि गत 22 मई को वायुसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।

सैन्य सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को रेगिस्तान की प्रचंड गर्मी में डीआरडीओ ने गाइडेड बम का परीक्षण किया। सुखोई फाइटर जेट से इस बम को पोकरण स्थित फायरिंग रेंज में पहले से निर्धारित लक्ष्य की तरफ 30 किमी पहले दागा गया। हवा में 30 किमी की दूरी तय कर इस बम ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया।

इस अवसर पर डीआरडीओ के वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इसकी प्रहार क्षमता जांचने के बाद परीक्षण को पूरी तरह से सफल बताया।

उन्होंने कहा कि यह बम अपने सभी मानकों पर एकदम खरा उतरा। इस गाइडेड बम के मिल जाने से एयरफोर्स की मारक क्षमता में खासा इजाफा होगा। गाइडेड बम को लक्ष्य से काफी पहले दागा जाता है। फाइटर जेट से दागे जाने के बाद यह हवा में तैरते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ता है।

#Visuals: DRDO today successfully test-fired an indigenously-developed 500 kg inertially Guided Bomb at the Pokhran test firing range in Rajasthan. The bomb hit its target at 30 km with high precision. pic.twitter.com/sFKp92oJRt