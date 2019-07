राजस्थान के सरहद पर साइबर अटैक, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में मंडरा रहा है खतरा, पुलिस ने जारी किया 'अलर्ट'

Cyber Attack in Rajasthan : India Pak Border से सटे सरहदी Jaisalmer जिले में Bank Account Hack कर पैसा निकालने का Case अभी सुलझा ही नहीं है कि Social Media Hacking के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र में Facebook ID Hack - Cyber Attack का सिलसिला जारी है। पुलिस सोशल मीडिया पर सावधानी ( Tips to Stay Safe on Social Media ) बरतनें की नसीहत भी दी है।