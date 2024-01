डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में 22 फरवरी से होगा, लखमना ड्यून्स पर होंगे कई कार्यक्रम, लोग नाराज

Desert Festival 2024 : राजस्थान के जैसलमेर का अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की थीम बेक टू द डेजर्ट (Back To The Desert) रखी गई है। डेजर्ट फेस्टिवल के अधिकतर कार्यक्रम सम गांव के पास स्थित लखमना ड्यून्स पर होंगे।

Desert Festival 2024 : अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का एक बड़ा महोत्सव है। इस बार जैसलमेर का अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल (मरु महोत्सव) 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस बार अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल की थीम बेक टू द डेजर्ट (Back To The Desert) रखी गई है। इस बार फेस्टिवल के अधिकतर कार्यक्रम सम गांव के पास स्थित लखमना ड्यून्स पर होंगे। इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर को लेकर शनिवार को जिला कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग का आयोजन किया गया।जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी और लोक संस्कृति को जीवंत रखा जाएगा।सहायक निदेशक पर्यटन कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि इस बार के मरु महोत्सव की थीम Back To The Desert है। तीन दिन चलने वाले मरू महोत्सव की शुरुआत लक्ष्मीनाथ मंदिर में शोभायात्रा के साथ होगी।इस महोत्सव में फूड एंड क्राफ्ट बाजार, काईट शो, हॉट एयर बैलून, जोर्निंग बॉल, क्वेड बाइकिंग, डाइन विथ जैसलमेर, सॉन्गस ऑफ द सैंड, आइकन्स ऑफ जैसलमेर, कालबेलिया डांस सहित कई कार्यक्रम होंगे।डेजर्ट फेस्टिवल के शाम के सभी कार्यक्रम इस बार शहर से 45 किमी दूर लखमना ड्यून्स पर होंगे। बैठक के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की।डेजर्ट फेस्टिवल में पद्मश्री अनवर खान बईया, गाजी खान बरना, कूटले खान, पेपे खान, कालबेलिया डांसर गुलाबो देवी, पंजाबी सूफी सिंगर कंवर ग्रेवाल, निजामी बंधु, तगाराम भील प्रस्तुति देंगे।