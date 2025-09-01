राजस्थान के 61 हजार विद्यालयों में आयोजन, 1.29 करोड़ से अधिक प्रतिभागी जुड़े

जैसलमेर जिले में भी कार्यक्रम की व्यापक गूंज रही। जिलाध्यक्ष अनोपसिंह सोनू ने बताया कि सातों ब्लॉकों में 62,177 विद्यार्थी, 4,776 शिक्षक और 4,431 अभिभावक शामिल हुए। मंडल संयुक्त मंत्री राणीदान सिंह भुट्टो ने कहा कि यह संकल्प विद्यालय पर गर्व, समग्र विकास के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को मजबूत करेगा। अभियान को संचालित कर रहे राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उस भावना को साकार करती है, जिसमें शैक्षणिक प्रगति के साथ चरित्र निर्माण को भी समान महत्व दिया गया है। विद्यालयों को सेवा और शिक्षा के पवित्र स्थल मानकर गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करना ही इस संकल्प का मूल संदेश है।अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा, महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा, अतिरिक्त महामंत्री बसन्त जिन्दल और जैसलमेर जिला कार्यकारिणी ने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।