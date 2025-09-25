Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

रिश्तेदारों के यहां बैठने आ रहे थे, 7 किमी पहले आ गई मौत

रिश्तेदारों में किसी की मौत पर बैठने व मिलने के लिए आ रहे परिवार के कुछ लोगों के साथ हुई दुर्घटना में तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 25, 2025

रिश्तेदारों में किसी की मौत पर बैठने व मिलने के लिए आ रहे परिवार के कुछ लोगों के साथ हुई दुर्घटना में तीन जनों की दर्दनाक मौत हो गई। किसे पता था कि रिश्तेदार की मौत पर मिलने जा रहे पति-पत्नी व भतीजी की भी मौत हो जाएगी, लेकिन तेज गति व खतरनाक मोड़ ने 3 जिंदगियां लील ली। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और रुदन से परिवार के लोगों के गले भर आए। भणियाणा क्षेत्र के दूधिया गांव में गत दिनों जोगी समाज में किसी की मौत हो गई थी। उनके रिश्तेदार बालोतरा जिले में निवास करते है। गुरुवार को तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर कुल 7 जने रवाना हुए। दोपहर करीब 3.30 बजे बाद सरदारसिंह की ढाणी के पास तेलीवाड़ा फांटा पर स्थित खतरनाक मोड़ में सामने से तेज गति से आ रही एक कैम्पर ने सबसे पीछे चल रही एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। पीडि़त जहां बैठने जा रहे थे, वह घटनास्थल से केवल 7 किलोमीटर बाद ही था। करीब 150 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर अपने गंतव्य पर पहुंचने से केवल 10 मिनट पहले ही हादसे के शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटकर ले गई। इसके बाद सडक़ किनारे स्थित खेत में जाकर वाहन पलट गया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए।

मच गई चीख-पुकार, लगी भीड़

हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। साथ ही पीडि़तों के कई रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। हादसे में पति-पत्नी एवं पत्नी की भतीजी की मौके पर ही मौत हो जाने एवं क्षत-विक्षत शव देखकर रुलाई फूट पड़ी। रिश्तेदारों के रुदन से माहौल गमगीन हो गया।

तेज गति व मोड़ से हादसा

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसा तेज गति व खतरनाक मोड़ के कारण हुआ है। तेलीवाड़ा फांटा पर खतरनाक मोड़ है। साथ ही कैम्पर तेज गति से आ रही थी, जिसके कारण गाड़ी संभल नहीं पाई और एक मोटरसाइकिल चपेट में आ जाने से तीन जनों की मौत हो गई।

Published on:

25 Sept 2025 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रिश्तेदारों के यहां बैठने आ रहे थे, 7 किमी पहले आ गई मौत

