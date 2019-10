तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बरसात, प्रदेश के 14 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी

शाम करीब पांच बजे बाद यहां तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर ( heavy rain in jaisalmer ) शुरू हो गया। लगभग बीस मिनट तक तेज बरसात का दौर जारी रहा। बीच में बरसात के साथ-साथ छोटे ओले भी गिरते नजर आए। मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 14 शहरों में बारिश का अलर्ट ( Heavy Rain Warning in Rajasthan ) जारी किया है, जिनमें से 4 शहरों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ( heavy rain in Rajasthan )