बारिश का कहर, अब पश्चिमी राजस्थान में बिगड़ा मौसम, देर रात तूफानी हवा के साथ हुई बारिश ने मचाई तबाही!

बारिश का कहर, अब पश्चिमी राजस्थान में बिगड़ा मौसम, देर रात तूफानी हवा के साथ हुई बारिश ने मचाई तबाही!

Heavy Rainfall Warning in Rajasthan : राजस्थान में मानसून की बारिश ( Monsoon rain in Rajasthan ) ने कहर ढहाना शुरू कर दिया। लगातार चार दिन से चल रहे बारिश ( Heavy rain in Rajasthan ) के दौर से राज्य में नदी नाले उफान पर आ गए हैं कई जिलों में बाढ़ ( Flood in Rajasthan ) के हालात बन गए हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिले में भी बारिश ( Rain in West Rajasthan ) का दौर शुरू हो गया।