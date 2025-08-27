आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति दोषी करार, उम्रकैद की सजा

करीब सात वर्ष पूर्व सांकड़ा थानाक्षेत्र के भैंसड़ा गांव में एक विवाहिता को दहेज के लिए परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। गत 11 जून 2018 को बोनाड़ा निवासी महेन्द्रराम पुत्र गौरखाराम ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी पुत्री जैती (22) की शादी 3 वर्ष पूर्व भैंसड़ा निवासी सुरेन्द्र उर्फ सुनील पुत्र राणाराम गर्ग के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही पति सुनील व ससुर राणाराम दहेज के लिए परेशान करने लगे। सुनील प्रतिदिन शराब पीकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता। उसकी पुत्री का उसके पास फोन आया कि ससुराल वाले परेशान कर मारपीट कर रहे है। जिस पर वह व उसका पुत्र भैंसड़ा गए और समझाइश की। 10 जून की रात उसकी पुत्री की मौत हो गई। उसने पति व ससुर पर दहेज के लिए परेशान करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पति सुरेन्द्र उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। राज्पक्ष की ओर से साक्षीगण के बयान व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेन्द्रकुमार गोयल ने आरोपी सुनील को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई और 3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मृतका के ससुर राणाराम की पूर्व में मौत हो चुकी है। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।