जैसलमेर जिले में ओरण भूमि से 250 बीघा अतिक्रमण हटाया

जैसलमेर जिले में जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने और राजस्व अभिलेख इंद्राज कार्य को लेकर प्रयास कर रहा है। जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने ओरण, देववन भूमि, गोचर, तालाब, नदी-नाला, नाड़ी, आगोर और सिवायचक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारियों की निगरानी में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी और भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त टीमें विभिन्न ग्रामों में सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को तहसील फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम भेलानी स्थित मां आइनाथ (भेलानाराय) ओरण भूमि से लगभग 250 बीघा अतिक्रमण हटाया गया। राजस्व विभाग की टीम ने भूमि की सीमाओं का भौतिक सत्यापन कर सीमांकन किया और मुटाम (सीमा चिन्ह) स्थापित किए ताकि भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो।