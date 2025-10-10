जैसलमेर जिले में ओरण भूमि से 250 बीघा अतिक्रमण हटाया

जैसलमेर जिले में जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने और राजस्व अभिलेख इंद्राज कार्य को लेकर प्रयास कर रहा है। जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने ओरण, देववन भूमि, गोचर, तालाब, नदी-नाला, नाड़ी, आगोर और सिवायचक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारियों की निगरानी में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी और भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त टीमें विभिन्न ग्रामों में सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को तहसील फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम भेलानी स्थित मां आइनाथ (भेलानाराय) ओरण भूमि से लगभग 250 बीघा अतिक्रमण हटाया गया। राजस्व विभाग की टीम ने भूमि की सीमाओं का भौतिक सत्यापन कर सीमांकन किया और मुटाम (सीमा चिन्ह) स्थापित किए ताकि भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो।
उपखंड अधिकारी फतेहगढ़ भरतराज गुर्जर, तहसीलदार नखतसिंह, गिरदावर हड़वंतदान, पटवारी सुमेरसिंह और राजस्व अमले के साथ पुलिस जाब्ता ने इस कार्रवाई में भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई जिले की सभी तहसीलों में नियमित रूप से जारी रहेगी, ताकि पारंपरिक ओरण और देववन भूमि का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
जिला प्रशासन ओरण, आगोर, तालाब, नदी-नाला और नाड़ी जैसी परंपरागत प्राकृतिक धरोहरों तथा उनके कैचमेंट एरिया की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज कर सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इससे पहले ग्राम कुछड़ी, दिलबर का गांव, पूनमनगर, रामगढ़ और फतेहगढ़ क्षेत्र में भी सैकड़ों बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है और भूमि को मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया है।
