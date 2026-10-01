jaisalmer: गांधी के विचारों में दिखता जैसलमेर, जहां स्थानीयता आज भी अर्थव्यवस्था की ताकत

पर्यटन के दृश्य में पर्यटक सामने होता है, लेकिन उसके अनुभव के पीछे स्थानीय श्रम की लंबी श्रृंखला है। सम के धोरों पर ऊंट संचालक, शहर में गाइड और चालक, किले में दुकानदार-कारीगर, होटल में कर्मचारी और लोक कलाकार—जैसलमेर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को जमीन पर यही लोग आकार देते हैं। राजस्थान पर्यटन भी सम और खुरी में ऊंट सफारी को स्थानीय ऊंट मालिकों और पर्यटन संचालकों से जोड़ता है। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में श्रम और आर्थिक समानता को अलग-अलग प्रमुख विषय बनाया गया था। इसलिए पर्यटन की सफलता को केवल पर्यटकों की संख्या या कारोबार से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और आय के अवसरों से देखना भी उसी विचार की आधुनिक व्याख्या बनता है।